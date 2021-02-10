بومبيو: إلغاء إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب هدية للإيرانيين 

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إن إلغاء إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب يعتبر "هدية للإيرانيين" و"سيسمح للحوثيين بمواصلة إثارة الإرهاب" في جميع أنحاء العالم.

بومبيو: إلغاء إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب هدية للإيرانيينالأمم المتحدة ترحب بنية واشنطن إلغاء إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب

وقال بومبيو عبر تغريدة على حسابه في "تويتر": "إنها حقيقة أن إيران ترعى الحوثيين.. إنها حقيقة أن الحوثيين يمارسون الإرهاب".

وأضاف: "الحقيقة هي أن إلغاء التصنيف الإرهابي للحوثيين يعتبر هدية للإيرانيين وسيسمح للحوثيين بمواصلة إثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعلن أن الأمم المتحدة رحبت بخطة واشنطن لإلغاء تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية.

وقال دوجاريك: "نرحب بالنية المعلنة للإدارة الأمريكية لإلغاء التصنيف لأنه سيوفر إغاثة ضخمة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء".