قرار هام من وزارة التربية السورية بشأن الطلاب القادمين من الخارج

أصدرت وزارة التربية السورية توجيها عاجلا الي مديرياتها في المحافظات باعتماد درجات الفصل الدراسي الثاني معيارا للنجاح أو الرسوب للطلاب القادمين من خارج سوريا والذين تم قبولهم في الفصل الدراسي الثاني.
وأكدت الوزارة بحسب وكالة الأنباء السورية سانا ان ذلك يأتي حرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب.
وبدوره ذكر جعفر نصر مدير التعليم الثانوي بالوزارة السورية لـ سانا أن حساب الدرجات النهائية للطلاب في الصفوف الانتقالية يتم من خلال جمع علامتي الفصلين الأول والثاني لاعتماد المجموع معيارا لنجاح الطالب أو رسوبه.
وأوضح نصر أن القرار يراعي ظروف الطلاب القادمين من خارج سوريا ويسهل قبولهم في المدارس إضافة إلى اعتماد درجات الفصل الدراسي الثاني معيارا لنجاحهم أو رسوبهم.
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