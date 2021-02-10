الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة تحرشت بطفلة

أعلن المتحدث باسم شرطة مدينة الرياض السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على فتاة، في العقد الثاني من العمر، عقب تحرشها بطفلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرائد خالد الكريديس، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، والذى ظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها.

وأضاف أن المتهمة مواطنة في العقد الثاني من العمر، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافها واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.