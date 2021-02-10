عاجل.. أرامكو تعلن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر فبراير 2021

الأسعار الجديدة للبنزين لشهر فبراير 2021، أعلنت عنها منذ قليل شركة أرامكو السعودية أحد أكبر شركات إنتاج وتصدير النفط على مستوي العالم، حيث تقوم أرامكو السعودية كل شهر بتعديل أسعار منتجاتها من الوقود كل شهر ميلادي اعتباراً من اليوم العاشر منه على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين اعتباراً من اليوم الحادي عشر من ذات الشهر وتستمر تلك الأسعار حتى اليوم العاشر من الشهر الميلادي الذي يليه، حيث يتم تحديث أسعار البنزين بشكل شهري إما بالارتفاع أو بالانخفاض في ضوء أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق الخارجية.أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021:-
بعد ترقب طويل من قبل جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، أعلنت أرامكو السعودية منذ قليل عن الأسعار الجديدة للبنزين بعد قيامها بالمراجعة الدورية لأسعار البنزين الشهرية، حيث كان من المتوقع أن يكون الاتجاه السائد خلال شهر فبراير 2021، أن يكون هناك ارتفاع في أسعار البنزين حيث ارتفعت أسعار البنزين الشهرية لشهر فبراير 2021 عن أسعار البنزين لشهر يناير الماضي وسجلت أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير والتي سوف تطبق صباح الخميس الموافق 11 فبراير 2021 كما يلي:-
بنزين 91 بسعر 1.81 ريال سعودي لكل لتر.
بنزين 95 بسعر 1.94 ريال سعودي لكل لتر.
الديزل بسعر 0.52 ريال سعودي لكل لتر.
الكيروسين بسعر 0.70 ريال سعودي لكل لتر.
الغاز المسال بسعر 0.75 ريال سعودي لكل لتر.
وهذا التعديل الجديد في أسعار البنزين بالارتفاع عن شهر يناير الماضي 2021، قد جاء بناءً على ارتفاع أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق الخارجية، حيث تم تحرير سعر البنزين في المملكة ليرتبط سعره المحلي بالسعر العالمي في الخارج، وعادة ما يتم إعلان أسعار البنزين الجديدة بعد أن يتم صرف دعم برنامج حساب المواطن، والتي تصرف كل شهر ميلادي في اليوم العاشر منه.
- أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021
الوسوم
الأسعار الجديدة للبنزين لشهر فبراير 2021، أعلنت عنها منذ قليل شركة أرامكو السعودية أحد أكبر شركات إنتاج وتصدير النفط على مستوي العالم، حيث تقوم أرامكو السعودية كل شهر بتعديل أسعار منتجاتها من الوقود كل شهر ميلادي اعتباراً من اليوم العاشر منه على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين اعتباراً من اليوم الحادي عشر من ذات الشهر وتستمر تلك الأسعار حتى اليوم العاشر من الشهر الميلادي الذي يليه، حيث يتم تحديث أسعار البنزين بشكل شهري إما بالارتفاع أو بالانخفاض في ضوء أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق الخارجية.أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021:-
بعد ترقب طويل من قبل جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، أعلنت أرامكو السعودية منذ قليل عن الأسعار الجديدة للبنزين بعد قيامها بالمراجعة الدورية لأسعار البنزين الشهرية، حيث كان من المتوقع أن يكون الاتجاه السائد خلال شهر فبراير 2021، أن يكون هناك ارتفاع في أسعار البنزين حيث ارتفعت أسعار البنزين الشهرية لشهر فبراير 2021 عن أسعار البنزين لشهر يناير الماضي وسجلت أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير والتي سوف تطبق صباح الخميس الموافق 11 فبراير 2021 كما يلي:-
بنزين 91 بسعر 1.81 ريال سعودي لكل لتر.
بنزين 95 بسعر 1.94 ريال سعودي لكل لتر.
الديزل بسعر 0.52 ريال سعودي لكل لتر.
الكيروسين بسعر 0.70 ريال سعودي لكل لتر.
الغاز المسال بسعر 0.75 ريال سعودي لكل لتر.
وهذا التعديل الجديد في أسعار البنزين بالارتفاع عن شهر يناير الماضي 2021، قد جاء بناءً على ارتفاع أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق الخارجية، حيث تم تحرير سعر البنزين في المملكة ليرتبط سعره المحلي بالسعر العالمي في الخارج، وعادة ما يتم إعلان أسعار البنزين الجديدة بعد أن يتم صرف دعم برنامج حساب المواطن، والتي تصرف كل شهر ميلادي في اليوم العاشر منه.
- أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أرامكو تعلن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر فبراير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.