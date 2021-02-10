عاجل.. أرامكو تعلن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر فبراير 2021

الأسعار الجديدة للبنزين لشهر فبراير 2021، أعلنت عنها منذ قليل شركة أرامكو السعودية أحد أكبر شركات إنتاج وتصدير النفط على مستوي العالم، حيث تقوم أرامكو السعودية كل شهر بتعديل أسعار منتجاتها من الوقود كل شهر ميلادي اعتباراً من اليوم العاشر منه على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين اعتباراً من اليوم الحادي عشر من ذات الشهر وتستمر تلك الأسعار حتى اليوم العاشر من الشهر الميلادي الذي يليه، حيث يتم تحديث أسعار البنزين بشكل شهري إما بالارتفاع أو بالانخفاض في ضوء أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق الخارجية.

أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021:-

بعد ترقب طويل من قبل جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، أعلنت أرامكو السعودية منذ قليل عن الأسعار الجديدة للبنزين بعد قيامها بالمراجعة الدورية لأسعار البنزين الشهرية، حيث كان من المتوقع أن يكون الاتجاه السائد خلال شهر فبراير 2021، أن يكون هناك ارتفاع في أسعار البنزين حيث ارتفعت أسعار البنزين الشهرية لشهر فبراير 2021 عن أسعار البنزين لشهر يناير الماضي وسجلت أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير والتي سوف تطبق صباح الخميس الموافق 11 فبراير 2021 كما يلي:-

بنزين 91 بسعر 1.81 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 بسعر 1.94 ريال سعودي لكل لتر.

الديزل بسعر 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

الكيروسين بسعر 0.70 ريال سعودي لكل لتر.

الغاز المسال بسعر 0.75 ريال سعودي لكل لتر.

وهذا التعديل الجديد في أسعار البنزين بالارتفاع عن شهر يناير الماضي 2021، قد جاء بناءً على ارتفاع أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق الخارجية، حيث تم تحرير سعر البنزين في المملكة ليرتبط سعره المحلي بالسعر العالمي في الخارج، وعادة ما يتم إعلان أسعار البنزين الجديدة بعد أن يتم صرف دعم برنامج حساب المواطن، والتي تصرف كل شهر ميلادي في اليوم العاشر منه.