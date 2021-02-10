ارامكو سعر البنزين اليوم في السعودية 2021 تحديث شهر فبراير.. ارتفاع سعر البنزين في السعودية

ارامكو سعر البنزين اليوم في السعودية 2021، منذ دقائق قليلة أعلنت شركة أرامكو المسؤوله عن المحروقات السعودية عن أسعار البنزين 91 و95 وجميع منتجات المحروقات الجديدة الخاصة بشهر فبراير 2021، وكانت الشركة قد أعلنت أن الاسعار الجديدة ستصدر في نشرة رسمية في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية في يوم 10 فبراير على أن يتم تطبيقها في جميع محطات البنزين السعودية بدءًا من اليوم الجديد 11 فبراير أي عند الساعة الثانية عشر مساءًا، بالإضافة إلى ذلك فإن الاسعار لن تتغير كثيرًا عن أسعار شهر يناير 2021، وسنتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني ارامكو سعر البنزين اليوم في السعودية 2021 الأسعار الجديدة الرسمية من شركة أرامكو.

ارامكو سعر البنزين اليوم في السعودية 2021

يتم تغيير سعر البنزين بشكل شهري حسب ما أعلنت عنه الحكومة السعودية أن سعر البنزين في السعودية يتغير كل شهر حسب سعر النفط العالمي، ويتغير سعر البنزين إلى الزيادة أو الانخفاض بشكل شهري حسب زيادة أو انخفاض سعر النفط العالمي، والجدير بالذكر أن شركة أرامكوا قد أعلنت عن المتابعة الدورية لمحطات البنزين لعدم الغش في الأسعار، ويمكنكم التعرف على اسعار شركة ارامكو سعر البنزين اليوم في السعودية 2021، فتابعونا.

اسعار البنزين الجديدة بالسعودية فبراير 2021

بنزين 91 سعر اللتر 1.81 ريال.

بنزين 95 سعر اللتر 1.94 ريال.

الكيروسين بسعر 0.70 ريال .

ديزل بسعر 0.52 ريال.

غاز البترول المسال بسعر 0.75 ريال .

بينما كانت أسعار البنزين في شهر يناير كالتالي:

سعر بنزين 95 بلغ 1.75 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر بنزين 91 بلغ 1.62 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر لتر الكيروسين بلغ 0.70 هللة.

سعر لتر الديزل بلغ 0.52 هللة.

ومقارنة بأسعار شهر يناير فإن الزيادة مرتفعة هذا الشهر وسيؤثر هذا على جميع أقتصاديات الدولة من وسائل المواصلات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وجميع المنتجات.