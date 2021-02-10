موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة نايل سات بين سبورت المفتوحة

تختتم مباريات بطولة كأس العالم للأندية اليوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021 بإقامة المباراة النهائية التي ستجمع فريق بايرن ميونخ الألماني ضد فريق تيجريس أونال المكسيكي، بالإضافة إلى إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حين ينطلق موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في الخامسة مساءا بتوقيت مصر في مباراة تقام على ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر مستضيفة البطولة التي يحمل لقبها فريق ليفربول حين تفوق على فلامنغو البرازيلي بهدف دون رد، بينما هذا الموسم لم ينجح حامل لقب بطولة كأس الليبرتادوريس في تخطي الدور نصف النهائي الذي يشارك فيه بطل أمريكا الجنوبية بشكل مباشر رفقة بطل دوري أبطال أوروبا كما تنص قواعد البطولة

الأهلي المصري يختتم مشاركته في كأس العالم للاندية بمواجهة من العيار الثقيل ضد بالميراس البرازيلي آملا تحقيق الفوز واقتناص المركز الثالث في مباراة سيعاني فيها الأهلي من غياب كلا من حسين الشحات، ومحمود كهربا بعد إيقاهم من الفيفا بسبب خرق قواعد الحظر الصحي بعد مصافحتهم محمد أبوتريكة أسطورة الأهلي السابق بعد مباراة بايرن ميونخ التي أقيمت منذ أيام في الدور نصف النهائي، وانتهت بفوز الفريق البافاري بطل أوروبا بهدفين دون رد سجلهما ليفاندوفسكي في مباراة شهدت خروج التونسي علي معلول مصابا، وشارك بدلا من ياسر إبراهيم في قلب الدفاع رفقة بدر بانون لينتقل أيمن أشرف للمشاركة في الظهير الأيسر، وهو نفس الوضع المعرض للتكرار ضد بالميراس.

الفريق البرازيلي بالميراس خاض مباراة وحيدة في البطولة التقى فيها مع فريق تيجريس أونال المكسيكي في الدور نصف النهائي، حيث تمكن الفريق المكسيكي من تحقيق فوز ثمين بهدف دون رد سجله أندريه جينياك من ركلة جزاء قاد بها فريقه للمباراة النهائية، بينما يلتقي بالميراس مع الأهلي الذي بدأ مشواره في البطولة من الدور الأول بعكس فريق بالميراس، حيث بدأ بطل أفريقيا مشواره بملاقاة فريق الدحيل القطري وحقق انتصار ثمين أمامه بهدف دون رد سجله حسين الشحات ليقود الأهلي للدور نصف النهائي الذي اصطدم فيه مع العملاق البافاري.

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