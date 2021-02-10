عاجل أرامكو السعودية تعلن عن اسعار البنزين لشهر فبراير 2021 بنزين فئة 91 بسعر 1.81 ريال

اسعار البنزين ، قد أعلنت الآن يوم الاربعاء شركة أرامكو السعودية الأمريكية عن سعر البنزين لشهر فبراير 2021 ميلاديا ويتم العمل بهذه الأسعار بدءا من صباح يوم الغد الموافق يوم الخميس 11 فبراير 2021 ميلاديا في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتحدد هذه الأسعار بناءا على كثير من العوامل الاقتصادية المختلفة، وبناءا على سعر برميل النفط في السوق المحلية والعالمية، وقد حدثت زيادة في تسعيرة البنزين هذا الشهر في بنزين فئة 91 وبنزين فئة 95، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على اسعار البنزين الجديدة التي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية الآن يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

اسعار البنزين في السعودية

كانت قد أعلنت شركة أرامكو في السابق في شهر فبراير 2021 بأنه سوف يتم التعديل في فترة المراجعة الدورية للبنزين ( منتجات الطاقة ) من ربع سنوية إلى شهرية، لتتم المراجعة الدورية للبنزين ( كل ثلاثة أشهر )، ومن المعروف أن اسعار البنزين الجديدة قد تكون معرضه دائما للانخفاض أو للارتفاع، وهذا بناءا على تغيرات أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، وقد حدثت بالفعل أرتفاع في سعر البنزين الجديد لهذا الشهر شهر فبراير 2021 في بنزين فئة 91 وبنزين فئة 95، فتابعونا سوف نعرض لكم أسعار البنزين الجديدة خلال الأسطر القليلة القادمة .

سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر فبراير 2021

على الرغم من ثبات سعر البنزين خلال الأشهر الماضية، وأن الأسعار في شهر يناير الماضي 2021 كانت أسعاره معقوله ومرضية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، قد حدث أرتفاع في الأسعار لهذا الشهر فبراير 2021 بناءا على ما أعلنت عنه شركة أرامكو السعودية الأمريكية المتخصصة في شؤون النفط والبترول، وهذا هو سعر البنزين الجديد لشهر فبراير 2021 والذي يتم العمل به بدءا من صباح يوم الغد الموافق يوم الخميس 11 فبريار 2021 في جميع المناطق في المملكة :

سعر البنزين 91 هو 1.81 ريال سعودي لكل لتر .

هو 1.81 ريال سعودي لكل لتر . سعر لتر البنزين اليوم فئة 95 هو 1.94 ريال سعودي .

فئة 95 هو 1.94 ريال سعودي . سعر الديزل هو 0.52 ريال سعودي لكل لتر .

هو 0.52 ريال سعودي لكل لتر . سعر لتر الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي .

سعر غاز البترول المسال هو 0.75 ريال سعودي لكل لتر .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم اسعار البنزين الجديدة التي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية لشهر فبراير 2021 .