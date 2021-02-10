واشنطن: موقف أميركا من صفقة إس-400 لتركيا لم يتغير

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن من المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال الأيام القادمة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تنظر في اقتراح تركيا الذي طرحته مؤخرا بأنها قد لا تكون في حاجة لتشغيل منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400 بشكل مستمر، قال برايس إن سياسة واشنطن بهذا الشأن لم تتغير.
وأضاف برايس للصحفيين إن صواريخ "إس-400 الروسية لا تتوافق مع عتاد حلف شمال الأطلسي وتهدد الأمن التكنولوجي للحلف ولا تتسق مع التزامات تركيا كحليف بحلف الأطلسي".
كانت صحيفة حريت التركية قد نقلت عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله الثلاثاء إن بلاده ستقترح تفعيلا جزئيا فحسب لصواريخها الروسية إس-400 في المفاوضات مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على أنقرة بسبب هذه الصواريخ أواخر العام الماضي.
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