إصابة 30 عنصرا من قوات حفظ السلام فى هجوم بمالى

جدة - نرمين السيد - وقال محمد صالح النظيف رئيس بعثة الأمم المتحدة لنشر الاستقرار فى مالى، بحسب موقع المنظمة الأممية، إن حفظة السلام قاموا، على مدى أشهر، بإجراء عدد كبير من العمليات الأمنية وسط مالى للمساعدة فى الحد من العنف ضد السكان، واستعادة الهدوء فى المناطق التى تفيد التقارير بتصاعد حدة التوترات المجتمعية بها، وتقليص تهديدات العبوات بدائية الصنع.
وأضاف النظيف، أن هذه العمليات تقوض جهود أعداء السلام، مؤكدا أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بالعمل إلى جانب الماليين من أجل مصلحة الماليين.
ويعد العام الحالى دمويا بالنسبة للبعثة فى مالى التى يخاطر أعضاؤها بحياتهم لحماية المدنيين، إذ قُتل خمسة من حفظة السلام فى أسبوع واحد فى هجمات وقعت فى منتصف يناير.
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