الأبيض: بايدن يخضع لاختبار كورونا كل أسبوعين

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كل أسبوعين كإجراء احترازى، رغم تلقيه جرعته الثانية من لقاح "فايزر" فى وقت سابق من العام الجارى.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، فى مؤتمر صحفى نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية: "إن اللقاح يقدم حماية بنسبة 95% من فيروس كورونا، ولكنها ليست حماية بنسبة 100%". وأضافت أن طبيب الرئيس الأمريكى يعتقد أنه قرار منطقى وحكيم بإجراء اختبارات عشوائية للرئيس كل أسبوعين لمراقبة حالته الصحية، مشيرة إلى أن آخر مرة خضع فيها بايدن لاختبار كورونا كان الخميس الماضى، وأثبت نتيجة سلبية.

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