نيوزيلندا تطلب من السكان الابتعاد عن السواحل بعد تحذير من تسونامى

جدة - نرمين السيد - طلبت السلطات النيوزيلندية، من سكان أقصى الشمال الساحلى الابتعاد عن الشواطئ والواجهات البحرية خشية ارتفاع مستوى مياه المحيط فى أعقاب زلزال بقوة 7.7 درجات فى منطقة جنوب الهادئ.





وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، بحسب "يورو نيوز": "نتوقع أن تشهد مناطق ساحلية فى نيوزيلندا تيارات قوية وغير اعتيادية وارتفاعًا لا يمكن التكهن به لمستوى المياه عند الشاطئ فى أعقاب الزلزال على مقربة من جزر لويالتى. وأضافت الوكالة، أن على الأشخاص الموجودين فى البحر أو قريبًا منه (على طول الساحل الشمالى) أن يخرجوا من البحر ويبتعدوا عن الشواطئ ومناطق على الساحل والمرافئ والأنهر ومصبات الأنهر.

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