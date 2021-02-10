بايدن: لن نتردد فى استخدام القوة لحماية أمريكا وحلفائها 

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتردد فى استخدام القوة لحماية أمريكا وحلفائها.
وأضاف جو بايدن، خلال خطاب له من داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية أن حماية مصالحنا أولوية ولا يمكن أن نتردد بشأنها.
وتابع الرئيس الأمريكى، علينا أن نتصدى للتحديات التى تفرضها الصين علينا، وسننفذ السياسات التى تخدم مصالح الولايات المتحدة وأهدافها.
وقال جو بايدن: واجهة الصين تتطلب تعاونا داخليا بين الفرقاء السياسيين.
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