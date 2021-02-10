تركيا..95 وفاة و8642 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 95 فاة و8642 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 27093، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2556837.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 98 وفاة و8636 إصابة بالفيروس.