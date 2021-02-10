بايدن: لن أتردد في استخدام القوة لحماية الولايات المتحدة وحلفائها

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على استخدام القوة لحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال بايدن في كلمة من مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "لن نتردد في استخدام القوة لحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها لكنها ستكون الخيار الاخير وليس الاول".

وأضاف بايدن: "اطلع على جهود فريق عمل لوضع استراتيجية بشأن الصين"، مشيرا إلى أنه حدد أولوياته العسكرية مع قادة البنتاجون.

وتابع بايدن في كلمته: " سنعمل علينا التصدي لمخاطر التكنولوجيا الناشئة، ونسعى للحفاظ على مصالحنا في المحيط الهادئ وقرب الصين".

وأوضح أنه: "سنعزز أمننا السيبراني ضد الهجمات الإلكترونية، و لن أخيب ظن عناصر الجيش الأميركي في الخارج".

فيما أشار إلى أن: "عائلته عسكرية والمؤسسة الأمنية تعني الكثير بالنسبة لي، و أرحب بجميع أفراد الجيش ذوي الأصول الإفريقية".