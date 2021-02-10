أشهرها اغتيالات ميكونوس.. المخابرات الإيرانية وتاريخ من العمليات في أوروبا

قضت محكمة بلجيكية على الدبلوماسي الإيراني السابق، أسد الله أسدي، بالسجن لمدة 20 عامًا، بتهمة التآمر لتفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في باريس.

وخلصت المحكمة إلى أن أسدي، السكرتير الثالث السابق للسفارة الإيرانية في فيينا، كان عميلا سريا لوزارة المخابرات الإيرانية.

وكانت عملية أسدي دليلا أخيرًا على تورط المخابرات الإيرانية بشكل مباشر في عمليات إرهابية في أوروبا، لكنه كانت مجرد غيض من فيض.

وفي يناير 2019، بعد أشهر قليلة من اعتقال أسدي - صنف الاتحاد الأوروبي مديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات منظمة إرهابية لدورها المزعوم في العملية، وفرض عقوبات جديدة. لم يعتقد بعض المراقبين الإيرانيين أن مديرية الأمن الداخلي كان من الممكن أن تكون متورطة في مثل هذه المؤامرة، وبالفعل، ادعى أنصار الحكومة الإيرانية أن قرار الاتحاد الأوروبي استند إلى معلومات 'خاطئة' أو حتى 'ملفقة'.

ومع ذلك، تُظهر الوثائق أنه خلال فترة الذروة السابقة للعمليات المسلحة التي قامت بها وزارة الاستخبارات في أوروبا في أوائل التسعينيات، كانت مديرية الأمن الداخلي دائمًا هي القيادة. تم تصنيف التعامل مع جماعات المعارضة الإيرانية بشكل موحد على أنه من اختصاص مديرية الأمن الداخلي، وعلاوة على ذلك، يمكن استهدافهم في أي مكان في العالم.

اغتيالات مطعم ميكونوس

شاركت وزارة المخابرات الإيرانية في العديد من العمليات الخارجية منذ إنشائها، وقد ورد اسمها في سياق العديد من حالات الاغتيال في جميع أنحاء العالم. في سبتمبر 1992، اغتيل الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، صادق شرفكندي، وثلاثة من رفاقه في مطعم ميكونوس في برلين.

وبحسب "إيران واير"، في عام 1997 أصدرت محكمة ألمانية مذكرة توقيف دولية بحق وزير المخابرات الإيرانية في ذلك الوقت، علي فلاحيان، بعد أن وجدت المتهمين في اغتيالات ميكونوس مذنبين وعملوا بناء على تعليمات الوزارة.

في غضون ذلك، بين 1991 وأوائل 1997، عمل سعيد إمامي كنائب لوزير الأمن الداخلي. كما اتهم بالمشاركة في تنظيم عملية ميكونوس وإرسال أسلحة إلى أوروبا؛ في مارس 1995، ضبطت سفينة إيرانية تحمل قذائف هاون في المياه البلجيكية. حتى المسؤولين الحكوميين الإيرانيين أشاروا إلى دور إمامي في كلتا الحالتين.

وفي كتابه إيران والولايات المتحدة: الماضي المكسور والطريق إلى المصالحة، قال حسين موسويان، سفير إيران لدى ألمانيا وقت اغتيالات ميكونوس، إنه بعد الحادث أرسل فلاحيان إمامي إلى برلين وتحدث خلف الأبواب المغلقة مع كبار المسؤولين الألمان".

ويشير الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني إلى نفس الحادثة في مذكراته. يدعي أنه فوجئ عندما اكتشف:"هؤلاء الأشخاص أرسلوا صواريخ إلى أوروبا لضرب منافقي خلق دون علمي".

وأضاف رفسنجاني أنه بعد علمه بالحادثة، عاقب إمامي الذي وصفه بـ"المخالف الإداري" وعزله من منصب نائب وزير الأمن.

وفي إشارة غير مباشرة إلى دور إمامي في قصة سفينة "إيران كلاهدوز"، كتب قربان علي دوري نجف آبادي، وزير المخابرات الإيراني في وقت "القتل المتسلسل" للمعارضين عام 1998، في مذكراته: "[إمامي] كان نائب وزير الأمن في ست سنوات ونصف أو سبع سنوات، وبسبب بعض القضايا التي حدثت في الخارج والتي كان مسؤولًا عنها أو متهمًا بها، تمت إزالته من هذا المنصب وتعيينه نائبًا للوزير للتحقيقات. توفي إمامي في وقت لاحق في السجن في عام 1999، بعد اتهامه بتدبير جرائم القتل المتسلسلة.

ويؤكد حساب دوري نجف آبادي أن إقالة إمامي كانت بسبب دوره في العمليات الخارجية، رغم أنها تكشف أيضًا عن نقل أقصى عقوبة له من منصب نائب وزير إلى آخر. والجدير بالذكر أن دوري نجف آبادي يمضي أيضًا في القول إنه عندما أصبح وزيرًا، بسبب الحساسية، أزال إمامي من منصبه كنائب للوزير ومنحه "منصب مستشار".

وقال "فلاحيان"، في محادثة في نوفمبر 2000 حول مسعود كشمير، منفذ تفجير 30 أغسطس 1981 لمكتب رئيس الوزراء ومحمد رضا كلاهي، منفذ تفجير على حزب الجمهورية الإسلامية في 28 يونيو من ذلك العام ، قال كان إمامي يبحث عن هذين الشخصين في أوروبا.. أعتقد أن كشميري موجود في أوروبا. حتى سعيد إمامي وجد منازلهم في ألمانيا. كان لديه الدافع.

حكوميون أم عناصر مارقة؟

تأكيدات مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن إيران دعمت ما لا يقل عن أربع عمليات إرهابية في أوروبا بين عامي 2015 و 2018 (اثنتان في هولندا في عامي 2015 و 2017، واثنتان في فرنسا والدنمارك في 2018) ، تشير إلى أن وزارة الاستخبارات قد استأنفت مؤخرًا الأنشطة التي يعتقد أن انتهت نهائيا بعد محاكمة ميكونوس.

وبعد وضع مديرية الأمن الداخلي على قائمة الاتحاد الأوروبي، قال علي مجدي، السفير الإيراني السابق في ألمانيا: "لقد قدم الأوروبيون وثائق حول المزاعم التي لا يمكننا دحضها بسهولة ... يعتقد البعض أنه من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية يمكن أن تخدم مصالح البلاد ".

وفي وقت سابق، اعترف كمال خرازي، رئيس مجلس السياسة الخارجية الإستراتيجية الإيراني (الذي يعمل تحت قيادة المرشد الأعلى)، بمثل هذا الاحتمال ردًا على سؤال حول الأنشطة الإرهابية لـ "العناصر المارقة" الإيرانية في أوروبا. في مقابلة مع "فرانس 24" في 15 نوفمبر 2018، قال خرازي:"بالتأكيد ، قد تكون هناك عناصر تخطط لتدهور العلاقات - حتى داخل إيران ''.

كما أكدت "إيران"، الصحيفة الحكومية الرسمية، ضمنيًا تصريحات المسؤولين الأوروبيين بشأن عمليات الجمهورية الإسلامية في الخارج. حيث جاء في مقال افتتاحي في 2 نوفمبر 2018: "إذا كان هناك مثل هذا الارتباط، وهو بالتأكيد خارج نطاق علم المسؤولين في البلاد، فيجب اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لحرق جذور هذه السلوكيات التعسفية".

ثم أضافت إيران في افتتاحيتها العملية الجديدة التي بدت مشابهة لتلك الخاصة بجرائم القتل المتسلسلة، وأضافت: "لقد سمع أن الرئيس قد اتخذ قراره النهائي بشأن هذه القضية ويجب أن نرى النتائج في الأيام المقبلة". على الرغم من أن الافتتاحية اعتبرت خبرًا حصريًا عن حسن روحاني، إلا أنه في الأيام والأسابيع والأشهر التالية لم ترد أنباء عن أي "نتائج". يبدو أن رواية الاتحاد الأوروبي عن عمليات وزارة الاستخبارات الخارجية تستند إلى أسس جيدة، لكن هذه الأنشطة تُنسب إلى ما لا نهاية لقوات الأمن "المارقة" من قبل إيران.