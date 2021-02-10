خطر كورونا يستفحل.. البحرين تسجل ثاني أعلى معدل إصابات يومي منذ بداية الجائحة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية منها 306 حالات لعمالة وافدة، و484 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.

ورصدت الصحة البحرينية في تقريرها عن حالة الوباء داخل البلاد تعافي 436 حالة إضافية ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 102725

وأشارت الوزارة الى إن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 58 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 133 حالة.

وكانت البحرين قد سجلت أعلى إصابات يومية في 16 سبتمبر الماضي، حيث بلغ 841 إصابة جديدة منها 124 حالة لعمالة وافدة، و716 حالة لمخالطين لحالات قائمة وحالة واحدة قادمة من الخارج.

وسجلت الصحة البحرينية 4 حالات وفاة بالفيروس إحداهما لمواطنة تبلغ من العمر 64 عامًا، والأخرى لوافدة تبلغ من العمر 79 عامًا، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 60 عامًا، والرابعة لمواطنة تبلغ من العمر 66 عامًا ليرتفع الإجمالي إلى 391 حالة وفاة.