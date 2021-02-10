تل أبيب تواصل عدوانها على بيروت.. الجيش اللبناني يعلن خروقات جوية لإسرائيل

أصدرت قيادة الجيش اللبناني ـ مديرية التوجيه بيانا بشأن الخروقات التي قام بها الجيش الإسرائيلي بحق الدولة اللبنانية حيث قال "بتاريخ 10 /2 /2021 الساعة 10.45، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولًا حتى بلدة البترون، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11,00 من فوق بلدة يارون.

وأضاف : وما بين الساعة 12.15 والساعة 19.10، تم تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب والبقاع.

وواصل : تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكانت قيادة الجيش اللبناني في وقت سابق اعلنت عن أنه بتاريخ 10 /2 /2021 ما بين الساعة 03.30 والساعة 04.38 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 204 أمتار، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

واستكملت : بتاريخ 9 /2 /2021 ما بين الساعة 23.27 والساعة 23.29 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة عدد /2/ فوق البقعة البحرية المذكورة".