رابط تحميل توكلنا على الهواتف الذكية والأيفون مجانا 100% في 3 دقائق

رابط تحميل توكلنا وبعض الخدمات التي يقدمها بفترتي المنع والعودة بحذر “توكلنا”التطبيق الذي اعتمدته الحكومة السعودية ووزارة الصحة خلال أزمة كورونا، بهدف التسهيل على المواطنين الحصول على خدمات متعددة، وفيما يلي سنناقش بعض الخدمات التي يقدمها توكلنا بفترة “العودة بحذر” وبفترة “المنع”، تابعوا معنا.

العنوان الوطني: وهذه الخدمة تمكنك من الإضافة والتحديث للعنوان الوطني المسجل لديك بالبريد السعودي، وأيضًا يمكنك من طباعة إثباته.

الجواز الصحي: وهذه الخدمة تؤكد على استكمال كل الجرعات من لقاح الفيروس، وأن الشخص أصبح مُحَصَن منه.

المحفظة الرقمية: تمكن هذه الخدمة من رؤية الوثائق الرسمية للشخص المستخدم كالهوية الوطنية أو الإقامة رقميًا.

الهوية الرقمية: يمكن للمستخدم من خلالها رؤية الهوية الوطنية الخاصة به في التطبيق.

تصريح الحج.

الاطلاع على الحالة الصحية.

إنشاء تجمُعَات.

راعية التابعين.

الوضع الحذر.

خدمة حالة الأبناء الدراسية.

لوحة البيانات.

خدمة التنبيهات الخاصة بتطبيق توكلنا.

فحص كورونا.

خدمة عرض تصريحات العمرة.

استعراض المخالفات: تمكن هذه الخدمة المُستخدم من رؤية مخالفاته التي تتعلق بحظر التجول.

الاطلاع على آخر المستجدات الطبية والصحية: التي تتعلق بانتشار الوباء وطرق الوقاية منه.

عرض التصاريح الخاصة بالمواعيد الطبية المتاحة للمستخدم.

تصريح برياضة المشي لمدة ساعة في اليوم بداخل الحي.

تصريح بحالة طبية طارئة.

تقديم بلاغ لوجود حالة اشتباه.

بلاغ عن كسر حظر التجول.

الاطلاع على كود المستخدم ال QR لرجال الأمن.

خدمات توكلنا بفترة العودة بحَذَرخدمات توكلنا بفترة المنع

ويمكن الاستمتاع بخدمات تطبيق توكلنا عبر تحميل تطبيق توكلنا على أجهزة الاندريد أو تنزيل تطبيق توكلنا على أجهزة أيفون.