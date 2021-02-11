طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا وأهميته في المملكة العربية السعودية

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا، سنتحدث في هذه المقالة عن التطبيق الذي تم اعتماده من المملكة العربية السعودية لحد الانتشار الذي وصل إليه فيروس كورونا المستجد خاصة مع زيادة انتشاره، الذي وصل إلي إصابة 107 مليون شخص مصاب حول العالم، مما زاد من خطورته وخطورة انتشاره التي أصبحت تتناقل بشكل كبير من المصابين وصعوبة السيطرة علي أنتشاره في الفترة الأخيرة أدت إلي بذل الجهود للسيطرة عليه وسنعرفكم أهميته وكل ما تريد معرفته عن هذا التطبيق، لاستخدامه وطريقة التسجيل في هذا التطبيق ومعرفة أهميته في المملكة العربية السعودية ومساهمته في مساندة الحكومة للمواجهة والتغلب علي فيروس كورونا.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

إذا كنت من مقيمي المملكة العربية السعودية:

يمكنك التسجيل في تطبيق توكلنا عن طريق رقم الحدود أو رقم الإقامة أو رقم الهوية، فبعد تحميل التطبيق علي جهازك الآيفون والأندرويد، قم باختيار اسم مستخدم و رقم الهوية أو رقم الإقامة وتاريخ ميلادك واضغط علي زر الموافقة علي الشروط وتأكد من دخولك لرمز التحقق بطريقة صحيحة وقم بالإجابة علي الأسئلة المذكورة في التسجيل.

وإذا كنت من وزار المملكة:

فيمكنك التسجيل من خلال رقم جواز السفر وبعدها عليك أن تختار نوع المستخدم سواء كان مقيم خليجي أو زائر، ثم استكمال التسجيل.

أهمية التسجيل في التطبيق

يعتبر التطبيق من التطبيقات المعتمدة من المملكة وتم اعتماده من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ويبحث عنه الكثيرين من المقيمين ومواطنين البلد من أجل حاجتهم إليه في :

استخدامه في الحصول علي تصريح رسمي للتواجد في الأسواق والمتاجر والأماكن العامة في المملكة .

مساعدة التطبيق في حسر المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث يعد توكلنا الوسيلة المعتمدة الآن لإثبات الحالة الصحية.

تسهيل عملية الإبلاغ والوصول إلي المشتبه بهم في الإصابة بفيروس كورنا المستجد.

يوفر كل الأخبار المراد التعرف إليها من قبل المواطنين عن الفيروس ومستجداته لمتابعة كل ماهو جديد وأخذ الاحتياطات اللازمة.

يمكنك من متابعة الفيروس والأعداد المصابة به للحفاظ علي سلامتك وسلامة أسرتك.

والأعداد المصابة به للحفاظ علي سلامتك وسلامة أسرتك. يمكنك أيضا من خلاله الإبلاغ عن التجمعات المخالفة لأخذ الإجراءات السليمة.