رسوم السحب النقدي خارج المملكة وأرخص البطاقات الائتمانية، حيث تختلف الرسوم للسحب النقدي على حسب الطريقة التي تم بها عملية السحب، فهناك بعض من النقود التي يتم سدادها عند القيام بالسحب النقدي لبعض المبالغ من خارج المملكة، وعند الخروج خارج حدود المملكة العربية السعودية فأنت بحاجة إلي البطاقة الإئتمانية، ولكن لا تتمكن من استخدامها خارج حدود المملكة، ولهذا فسوف نقوم اليوم بتوضيح أفضل الطرق حتي تتستطيع استخدام البطاقة الإئتمانية، وأيضا توضيح قيمة الرسوم الإضافية التي يتم دفعها عند الاستخدام.

رسوم السحب النقدي خارج حدود المملكة العربية السعودية وأفضل البطاقات الائتمانية

لا يمكن تحديد أو تعميم كافة رسوم السحب خارج المملكة حيث تختلف الرسوم تبعا لاختلاف طريقة السحب، وتوجد العديد من بطاقات الصراف الآلي، وهناك بطاقات تقدم عملية السحب بالمجان وبطاقات أخري تخصم مبلغ من المال، وسوف نقوم بالتعرف على أنواع الطاقات المختلفة في هذا المقال، ويحب أولا قبل البحص عن أنواع بطاقات الصواف الآلي التأكد من أن البطاقة سارية المفعول، وأن تكون بها المال الذي يكفي لإتمام عملية السحب التي تريد القيام بها، وسنقوم بعرض أفضل بطاقات الصراف الآلي التي من الممكن السحب منها خارج المملكة.

اولا رسوم فيزا بنك الراجحي خارج حدود المملكة العربية السعودية

حيث يقدم بنك الراجحي خدمة الفيزا كارد والتي تستطيع إتمام عملية السحب النقدي من خلالها في أثناء وجودك خارج حدود المملكة العربية السعودية، ولكن يجب الأخذ في الإعتبار إنه عمد كل عملية سحب سوف يتم خصم مبلغ 36 ريال سعودي، لهذا من الأفضل أن تقوم بسحب المبلغ المالي الذي تريده كاملا مرة واحدة حتي توفر صرف النقود مع كل عملية سحب.

ثانيا رسوم فيزا البنك الأهلي التجاري خارج حدود المملكة العربية السعودية

فلقد قام البنك الأهلي التجاري بتوفير خدمة السحب النقدي خارج حدود المملكة، ويتم هذه مع فرض القليل من الرسوم حتي تتمكن من إتمام عملية السحب كاملة، ولا تختلف قيمة الرسوم باختلاف المبلغ الذي تقوم بسحبه، وقد تم تحديد مبلغ الرسوم ب30 ريال سعودي مقابل كل عملية سحب، ويعتبر هذا المبلغ من أرخص رسوم السحب للبطاقات خارج المملكة.

وأيضا رسوم نظام سامبا خارج حدود المملكة العربية السعودية

يوفر نظام سامبا العديد من الخدمات مثل إمكانية القيام بالمعاملات المختلفة ومنها خدمة صرف أي عملة من أي مكان خارج حدود المملكة العربية السعودية، ويتميز هذا النظام بكونه يقدم هذه الخدمة بالمجان بدون حاجة إلي دفع أي رسوم مالية سواء عند التحويل أو الاستلام، وأيضا تستطيع القيام بهذه المعاملات أون لاين، وأيضا إمكانية سحب الأموال من أي ماكينة صراف آلي حيث أن هذا النظام يتعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي وأيضا تعرف على خطوات طلب إعفاء بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة لها