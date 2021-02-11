أخبار اليمن : النفط تدين إقدام المرتزقة على رفع سعر الغاز المنزلي

النفط تدين إقدام المرتزقة على رفع سعر الغاز المنزليأدانت وزارة النفط والمعادن، إقدام مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على رفع سعر مادة الغاز المنزلي المنتج من منشأة صافر في مأرب.

واستنكرت الوزارة في بيان صادر عنها هذا القرار الجائر وغير المسؤول في زيادة سعر أسطوانة الغاز المنتج محليا من صافر.. معتبرة رفع تسعيرة مادة الغاز عدوانا سافرا على كل مواطن في الجمهورية اليمنية.

وأكد البيان أن وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز في صنعاء حرصتا خلال الفترة الماضية على تحييد مادة الغاز لتسهيل وصولها إلى كافة أبناء الوطن في عموم المحافظات وبالسعر المحدد.

ودعت الوزارة إلى الوقوف أمام هذه المؤامرة الخبيثة التي تستهدف المواطن.

وحملت وزارة النفط، حكومة المرتزقة مسؤولية هذا الإجراء، الذي يزيد معاناة الشعب اليمني خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها بسبب العدوان والحصار وانقطاع الرواتب.

يشار إلى أن حكومة مرتزقة العدوان أقدمت الاثنين الماضي على رفع تسعيرة بيع أسطوانة الغاز المنزلي من منشأة صافر إلى ٢٣٥٠ ريال، في إجراء تعسفي يهدف إلى زيادة معاناة الشعب اليمني.