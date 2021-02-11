التحالف يعترض "مسيّرة" حوثية مفخخة تستهدف جنوب السعودية

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية كانت تستهدف المدنيين في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط."

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء، حدوث محاولة إرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل الميليشيا الحوثية.

وقال التحالف العربي إنه جرى إحباط "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف: "تعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه، وذلك نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار".