فيديو.. شاهد.. القبض على فتاة تحرشت بطفلة في السعودية

ألقت الشرطة السعودية في الرياض، مساء أمس الأربعاء، القبض على فتاة سعودية عشرينية بعد تداول مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتحرش بطفلة.

ونقلت جريدة "الرياض" السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة، خالد الكريديس قوله: "وإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها".

وأوضح أن ما قامت به الفتاة يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية.

وتابع الكريديس: "جرى توقيف الفتاة، واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وتمت إحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها".