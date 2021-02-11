سياسي فلسطيني: مصر لعبت دورا تاريخيا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومقدساتها

أكد الكاتب والمحلل السياسي زيد الأيوبي، أن الدور المصري العظيم الحريص على القضية الفلسطينية والوفي للقدس كان الأساس في إنجاح جلسات الحوار الفلسطينية في القاهرة.
وأضاف "الأيوبي"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن مصر لعبت دورا تاريخيا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حيث تعاظم هذا الدور الجليل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان لتوجيهاته الأثر الكبير في إنجاج الحوارات الفلسطينية على طريق إنهاء انقلاب مليشيا حماس في غزة وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني.
وبيّن الكاتب والمحلل السياسي، أن الفلسطينيين ممتنون للجهد المصري الكبير الذي بذلته مصر في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الفلسطينيين ورعاية واستضافة الحوار وسيبقى الشعب الفلسطيني يحفظ هذا الدور العروبي ووفي لمصر وتوجهاتها العربية.
ووجه التحية إلى الشعب المصري وعلى رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن العلاقات الأخوية الفلسطينية المصرية ستبقى ثابتة إلى الأبد ولن تنجح أي محاولات هنا وهناك لزرع الفتنة.
وشدد على أن فلسطين تثق بمصر شعبا وحكومة، وسيبقى دوما الفلسطينيون الجنود الأوفياء لعيون مصر وسياساتها العروبية التي تسعى لحفظ الأمن القومي العربي وصيانة كل مقدرات الأمة العربية في مواجهة المشاريع الاستعمارية الجديدة في المنطقة.
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