الحريري يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس الفرنسي داخل قصر الإليزيه

كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وقال الحريري في تغريدات على تويتر: "لبى الرئيس سعد الحريري مساء اليوم دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية في باريس، الاليزيه".

وأضاف: "وتناول اللقاء الذي دام ساعتين آخر التطورات الاقليمية ومساعي الرئيس الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الازمات التي يواجهها".

وتابع: "كما تناول جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالاصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي واعادة اعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في آب الماضي".

وأشار إلى أن: "وفي هذا السياق بحث الرئيسان الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها".