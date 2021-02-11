خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة السورية في بيان لها اليوم، ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع الي 14668.
كما رصدت الصحة السورية تعافي 78 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8366 حالة شفاء .
وسجلت الصحة السورية وفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع اجمالي الوفيات الي 965.
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