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انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. أرامكوا تعلن أسعار البنزين الجديدة فبراير 2021 بدايةً من اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين الجديدة فبراير 2021، والتي يتم العمل بها رسمياً بداية من اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، ولوحظ في أسعار الوقود هذا الشهر ارتفاعاً كبيراً مقارنةً بأسعار الأشهر القليلة الماضية، وذلك ناتج بالطبع عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ شهور كثيرة.
أرامكوا تعلن زيادة أسعار البنزين الجديدة فبراير 2021 بدايةً من اليوم
هذا وتقوم المملكة العربية السعودية كل شهر وفي اليوم العاشر بمراجعة أسعار البنزين، وفق خطة التسعير التلقائي للوقود، لكي تتماشى مع الأسعار العالمية، كما تقوم السعودية وشركة أرامكو بتلبية احتياجات مواطني المملكة من الوقود اللازم وجميع المنتجات البترولية.
وحول أسعار البنزين الجديدة فبراير 2021 بدايةً من اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
|بنزين 91
|بنزين 95
|ديزل
|الكيروسين
|غاز البترول المسال
|1.81 ريال
|1.94 ريال
|0.52
|0.70
|0.75
كما يجب على المواطن أن يراعي بشكل جيد نوع البنزين المناسب مع سيارت، لأن استعمال البنزين الأقل بالنسبة لسيارة تحتاج إلى بنزين أعلى يضر بشكل كبير بمحرك السيارة على المدى البعيد.
علماً بأن بنزين أوكتان 91 يتناسب مع أغلب السيارات الحديثة، أما بنزين 95 فيحتاج إلى سيارة من ذوات الأداء العالي، وأحياناً يتم كتابة نوع البنزين على السيارة والذي يتناسب معها.
كما يمنكم متابعة الأسعار الجديدة أول بأول من هنا
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