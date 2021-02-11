تطبيق توكلنا السعودي كيفية استخدامه وحل مشاكل تسجيل الدخول

تطبيق توكلنا السعودي ، حرصاً من الدولة السعودية علي صحة شعبها وأبنائها، أصدرت المملكة العربية السعودية هذا التطبيق، لكي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت الهيئة السعودية “سدايا” للذكاء الاصطناعي بإصدار تطبيق توكلنا.

فكرة هذا التطبيق تدور حول أن يستطيع جميع المقيمين داخل الدولة السعودية باستخدامه، لكي يدير العمليات الإلكترونية في أوقات حظر التجول، وذلك لمنح أي تصريح إلكتروني منسوب إلي القطاعات الحكومية أو الخاصة والأفراد أيضاً، وذلك عن طريق التعاون مع بعض الجهات السعودية الحكومية ووزارة الصحة، وادي إلي التقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد، لأنك تستطيع أن تؤدي كل مهامك بدون الحاجة الي الخروج من البيت، كل ما عليك فقط أن تفتح التطبيق وتقم بالتسجيل عليه.

كيف يعمل التطبيق

لكي تقم بالتسجيل علي توكلنا، اتبع الخطوات التالية:

قم بتحميل التطبيق أولاً، إليك رابط التحميل .

. ثم سجل كمستخدم جديد وقم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة وتاريخ الميلاد.

بعد إدخال البيانات، قم بالموافقة علي شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية، ثم اضغط التالي.

إذا كنت مسجل في نظام ابشر، سيصلك كود التحقق علي جوالك المسجل في النظام.

إذا استخدمت رقم جوال أخر غير الذي قمت بإدخاله في نظام ابشر، سوف تظهر لك تلك الرسالة ” يمكن التسجيل في تطبيق توكلنا بعد تعريف رقم الجوال من احد المستخدمين في منصة ابشر من خلال خدمة تعريف رقم الهاتف لتطبيق توكلنا”.

بعد تعريف رقم الجوال من احد المستخدمين في منصة ابشر من خلال خدمة تعريف رقم الهاتف لتطبيق توكلنا”. لكي تحل المشكلة السابقة، قم بالدخول علي موقع ابشر، ثم اختر “أفراد”، ثم قم بالضغط علي زرار تسجيل الدخول، بعدها ستظهر نافذه بها عدة اختيارات، قم بالضغط علي “خدماتي”، ثم اختر “الخدمات العامة”، ثم اختر “تعريف رقم الجوال للتطبيق توكلنا”، الآن قم بتغيير رقم جوالك، سيصلك كود لتأكيد الرقم الذي قمت بإدخاله.

بعد تعريف رقم جوالك علي منصة ابشر الخاصة بتوكلنا، ستصلك هذه الرسالة ” تم تعريف رقم الجوال *** للهوية رقم *** ويمكنك الآن التسجيل علي تطبيق توكلنا”.

داخل تطبيق توكلنا، قم بإنشاء كلمة مرور لا تقل عن 10 خانات، تتضمن علي حرف انجليزي صغير وكبير، ثم اضغط التالي.

حدد مكان إقامتك علي الخريطة، واجب علي الأسئلة، ثم اضغط التالي.

قم بتحديد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك، ثم اضغط حفظ.

بعد استكمال إجراءات الدخول كمستخدم جديد، سوف يدخلك التطبيق علي حسابك.

إذا قمت بتسجيل الدخول مرة أخري من التطبيق، اختر “تسجيل الدخول”.