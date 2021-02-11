وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل الامتحانات والغاء الدراسة لما بعد شهر رمضان 2021م، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook الكثير من الأقاويل والأكاذيب التي تؤكد تأجيل امتحانات النقل المقرر عقدها بعد 20 فبراير الحالي وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات بجميع أنواعها، مع وضع خطط بديلة لتقييم الطلاب والطالبات.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على عدم صحة هذا الخبر مؤكدًا أنه لا أساس له من الصحة، وحذر من الانسياق وراء الاشاعات والاخبار الكاذبة على السوشيال ميديا بخصوص الامتحانات.

وصرح سيادته أن الوزارة ستعلن تفاصيل الخبر كاملاً يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير القادم، وما قبل ذلك ما هو إلا شائعات لاصلة لها بالواقع، ناصحًا جميع الطلاب والطالبات بالاهتمام بالمذاكرة وضرورة تلقي العلم من كل المصادر المتاحة لديهم استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه عقب اجازة نصف العام سيتم عقد جميع امتحانات الترم الاول بجميع الصفوف، وأن القرار النهائي سيعلن يوم الاحد القادم بعد التنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الازمات، وخاصة أن قرار عودة الدراسة أو الغائها في يد الحكومة، وأن الدولة تتخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فبروس كورونا المستجد.

وأضاف مستشار الشؤون الصحية أن قرار عودة الطلاب يتوقف على عدة أمور هامة تراعي مصلحة البلد والطلاب، مؤكدًا أنَّ فيروس كورونا المستجد يشهد انخفاضًا كبيرًا في عدد الاصابات، موضحًا أنَّ قرار غلق المدارس والجامعات في ظل ذروة انتشار الفيروس كان أمرًا صائبًا، أدى إلى انخفاض عدد المصابين، وناشد سيادته بضرورة تحري الدقة في تناول الأخبار، وضرورة الرجوع إلى المصادر الحقيقة لعدم خلق بلبلة بين أولياء الأمور.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه حتى الآن لم تتلق الوزارة أى تعليمات من لجنة الأزمات تستدعي تأجيل الامتحانات، مؤكدًا أنه من المقرر حتى الآن هو عقد الامتحانات لطلاب الجامعات بعد انتهاء الاجازة يوم 20 فبراير، ثم عودة الدراسة بالترم الثاني، وصرح سيادته أن الوزارة مستعدة لمواجهة أى تطورات أو سيناريوهات مختلفة.