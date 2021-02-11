تطبيق توكلنا بالسعودية يستعرض حل جميع المشاكل بالفيديو وكيفية التعامل مع نسخة التطبيق الأخيرة 2021

تطبيق توكلنا يرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالنسخة الجديدة من التطبيق وحل المشاكل الواردة، حيث أنه بعد أن انتهت المشكلة التي كانت تمنع المستخدمين من الاتصال بالتطبيق، وقامت إدارة التطبيق بحل المشكلة على التطبيق، وتم إضافة بعض التحسينات الأخرى في التطبيق، حيث تم إصدار نسخة جديدة، مع إضافة بعض التعديلات في طريقة التسجيل للزائرين بتوكلنا، وإضافة خاصية باركود لزيارة تجمع، وشرح طريقة تعريف رقم الجوال إذا لم يكن لديك.حساب في أبشر، وحل مشكلة عدم ظهور تابعين في خدمة بطاقة الوضع الصحي، وطريقة ٱدارة التجمعات بالتطبيق، كما تكلمنا سابقاً مشكلة التطبيق لايعمل، سنشرح حل تلك المشاكل بالصور والفيديو ليتمكن المستخدم في استخدام التطبيق بصورة صحيحة.

تطبيق توكلنا وطريقة التسجيل بتوكلنا بالشرح والفيديو

قم بتحميل تطبيق توكلنا من المتجر على هاتفك ثم قم بفتح التطبيق وقم بتسجيل كمستخدم جديد، ثم قم بكتابة رقم الهوية أوالإقامة، وقم بكتابة تاريخ الميلاد في الخانة المخصصة، ثم قم بالضغط على الموافقة على الشروط، وتابع باقي طريقة التسجيل من خلال الفيديو التالي:

تطبيق توكلنا وكيفية التسجيل برقم جوال غير مسجل على أبشر بالفيديو والشرح

يمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم رقم جوال مسجل على منصة أبشر الاستعانة بأحد مستخدمي أبشر لتفعيل رقم جواله في توكلنا، ولمعرفة التزكية لتطبيق توكلنا برقم آخر مفعل على منصة أبشر قم بمتابعة الفيديو التالي:

تطبيق توكلنا مسئول عن إدارة التجمعات وحريص على سلامة الحضور تعرف على الطريقة بالفيديو والشرح

حيث يتيح التطبيق إدارة للتجمعات في إحدى أنظمة التطبيق الجديدة التي تم إضافتها بالنسخة الأخيرة للتطبيق، حيث يوضح الفيديو التالي بعض الخطوات لتصريح التجمعات، وطلب تصريح جديد:

تطبيق توكلنا وكيفية إنشاء واستعادة كلمة مرور جديدة

قم باستعادة كلمة المرور عند نسيانها بطريقة سهلة عبر التطبيق، ستقوم بالدخول على التطبيق وتضغط على نسيت كلمة المرور بالصفحة الرئيسية، ثم تحدد نوع المستخدم، وتكتب بالخانات رقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتابع باقي طريقة شرح تغيير كلمة المرور بطريقة صحيحة من خلال الشرح بالفيديو التالي:

تطبيق توكلنا وطريقة استعراض الحالة الصحية للمستخدمين التابعين والمكفولين

يستطيع التطبيق التطبيق استعراض حالة المستخدم الصحية للتابعين والمكفولين وذلك من خلال رمز الاستجابة السريعة، حيث يقوم المستخدم بالدخول على التطبيق، ثم الدخول على الخدمات، وبطاقة الوضع الصحي وقم بتحديد التابع، وستظهر الحالة الصحية، ولتوضيح الخطوات على التطبيق قم بمشاهدة الفيديو:

كيفية مشاركة الوضع الصحي للتابعين والمكفولين على تطبيق توكلنا

يمكن أيضاً لمستخدمي التطيق مشاركة الوضع الصحي للتابعين والمكفولين من خلال التطبيق، وهي من خلال الدخول على الخدمات، ثم بطاقة الوضع الصحي، ثم تختار التابع وتدخل بياناته، وتضغط مشاركة الوضع الصحي:

حل مشكلة عدم ظهور التابعين بالتطبيق:

تفعيل رقم جوال على تطبيق توكلنا لشخص غير مسجل بمنصة أبشر:

كيف تنشئ وتستعيد كلمة مرور على تطبيق توكلنا؟

طريقة تسجيل الزائرين على التطبيق:

الوضع الحذر بتطبيق توكلنا والفائدة منه وكيفية استخدامه:

كيفية تحديث تطبيق توكلنا على هواتف هواوي من المتجر:

رابط تحميل تطبيق توكلنا علي الهواتف وطريقة تسجيل دخول توكلنا بدون حساب أبشر

تطبيق توكلنا وبعض الصور الموضحة لأنظمة التطبيق وكيفية التحديث