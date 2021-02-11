ألمانيا تبحث تمديد الإغلاق لمواجهة كورونا

ألمانيا تبحث تمديد الإغلاق لمواجهة كوروناتناقش المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وحكام الولايات الـ16، الأربعاء، تمديد إجراءات الإغلاق في البلاد إلى ما بعد منتصف فبراير، في الوقت الذي تتراجع فيه أعداد الإصابات، لكن القلق يتصاعد بشأن السلالات المتحورة من "كوفيد-19".

ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق الثاني الذي فرضته ألمانيا في نوفمبر، في الرابع عشر من فبراير، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية تمديده مجددا، مع استمرار إغلاق المدارس ورياض الأطفال والمتاجر التي لا تبيع المواد الغذائية والمطاعم والحانات والمؤسسات الثقافية والرياضية.

ويتوقع أن تشكل إعادة فتح المدارس نقطة خلاف رئيسية، حيث يفضل الكثيرون إعادة فتح رياض الأطفال والمدارس الابتدائية لتخفيف عبء التعليم المنزلي عن كاهل الآباء، وعدم تخلف الأطفال المحرومين عن الركب.

من ناحية أخرى، حذر رئيس جمعية العناية المركزة الألمانية، الأربعاء، من أن إعادة فتح المدارس ورياض الأطفال ستؤدي إلى عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروس.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأسبوع الماضي، إن السلالة المتحورة الأكثر عدوى، التي ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا، تم اكتشافها الآن في معظم ولايات ألمانيا.

كما عثر على عدد من الحالات المصابة بالسلالة الجديدة التي اكتشفت في دولة جنوب إفريقيا.

وكالات