محامى ترامب يحاول الضغط على أوكرانيا لـ فتح تحقيق مع عائلة بايدن

جدة - نرمين السيد - أفادت مجلة "تايم" الأمريكية بأن رودى جوليانى، محامى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، مارس ضغطًا على حكومة أوكرانيا لإجراء تحقيق حول عائلة الرئيس الحالى جو بايدن.





وقالت المجلة، إنها حصلت على نص مكالمة هاتفية بين جوالينى ومسؤولَين أوكرانيَين استمرت 40 دقيقة، مشيرة إلى أنه لم يحاول خلالها توجيه تهديد صريح إلا أنه دعا الأوكرانيين مرارا إلى "توخى الحذر".

ووفقًا لـ التايم الأمريكية طلب جوليانى من المسؤولين الأوكرانيين أن يدعوا التحقيق يمضى قدمًا، واعدًا إياهم بأن يساعد فى تحسين العلاقات بين أوكرانيا وترامب.

محاكمة ترامب

وأضاف جوليانى: "دافعى الوحيد ليس أن أوقع أى شخص فى ورطة"، مضيفا: "من أجل بلدنا ومن أجل بلدكم، نحتاج إلى تصحيح كل هذه الحقائق".

جدير بالذكر أن الرئيس السابق ترامب حوكم لأول مرة بسبب مكالمة بينه وبين الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى مساومًا إياه بالمساعدة العسكرية لبلاده نظير فتح تحقيق قد يشوه صورة بايدن وابنه هانز، بصفته عضوا سابقًا فى مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية.