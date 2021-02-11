رئيس الحكومة التونسية: نشهد الآن أصعب الفترات فى تاريخنا

جدة - نرمين السيد - وأفادت رئاسة الحكومة التونسية، فى بيان، بحسب "روسيا اليوم"، بأن هذا التأكيد جاء خلال اجتماع رئيس الحكومة مع عدد من خبراء وأساتذة القانون الدستورى، وعمداء كليات الحقوق، للاستنارة بآرائهم بخصوص أزمة التعديل الوزارى الأخير، وتعطل أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

ونقلت عنه قوله خلال هذا الاجتماع إن تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادى والاجتماعى أو الدستورى والمؤسساتى، مشددا أن المسار الديمقراطى الذى يتم بناؤه منذ عشر سنوات يفرض على الجميع المحافظة عليه وترسيخه.

وبدأت أزمة اليمين الدستورية المتفرعة من الأزمة التى أثارها التعديل الوزارى الذى أجراه رئيس الحكومة فى السادس عشر من يناير الماضى، إثر إعلان الرئيس قيس سعيد رفضه السماح للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين شملهم التعديل الوزارى بأداء اليمين الدستورية أمامه رغم حصولهم على ثقة البرلمان فى الـ26 من الشهر الماضى.

ومنذ حصولهم على ثقة البرلمان، مازال هؤلاء الوزراء ينتظرون تسميتهم بشكل رسمى وأداء اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم.