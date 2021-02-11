بعد فرض بايدن لعقوبات صارمة.. أمريكا تتوعد الانقلابيين في ميانمار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستمارس "ضغطا كبيرا" على العسكريين الذين استولوا على السلطة في ميانمار.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، أمس الأربعاء: "مع تنامي الاحتجاجات يجب أن يعرف القادة العسكريون في ميانمار أننا لن نتسامح مع العنف ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوقهم الديمقراطية بطرق سلمية".

ومساء أمس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، مطالب بالإفراج الفوري عن رئيسة الحكومة أونج سان سو تشي.

وقال بايدن: "واشنطن ستحدد المجموعة الأولى من الأهداف هذا الأسبوع، وستفرض ضوابط صارمة على الصادرات وستكون مستعدة لفرض إجراءات إضافية".