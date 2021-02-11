مشكلة توكلنا الخدمة غير متوفرة حاليا.. حل سريع لتفعيل التطبيق

مشكلة توكلنا الخدمة غير متوفرة حاليا واحدة ضمن الكثير من المشكلات التى تواجه عملاء تطبيق توكلنا السعودي، ومنها تسجيل الخروج بشكل تلقائي أمام عملاء توكلنا وعدم تمكنهم من الدخول مرة ثانية، فضلاً عن مشكلة عدم القدرة على تسجيل حساب جديد على موقع توكلنا على الرغم من إضافة كافة البيانات، مما جعل العملاء يتسائلون عن حل مشكلة توكلنا الخدمة غير متوفرة حاليا وخاصة أن المشكلة كان لها أثر سلبي على الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في تعطل الكثير من الخدمات التى يحتاجونها سواء بالدخول إلى الأماكن العامة أو المؤسسات الحكومية أو حتى أماكن التسوق، لذا كان لابد من إيجاد حل مشكلة توكلنا بشكل سريع لإعادة الخدمة في أقرب وقت.

مشكلة توكلنا الخدمة غير متوفرة حاليا

أصبحت مشكلة توكلنا الخدمة غير متوفرة حاليا مشكلة تواجه كافة العملاء، وذلك عند التسجيل تظهر رسالة للمستخدم بعدم توافر خدمة توكلنا مما تثير غضبه، لاسيما أنه قد تظهر رسالة خطأ في البيانات أو في رقم الهوية على توكلنا على الرغم من تأكده من البيانات، وبعد التساؤلات اتضح أن مشكلة توكلنا الخدمة غير متوفرة حاليا ليست مشكلة فردية بل تواج العديد من العملاء.

حل مشكلة تطبيق توكلنا

بعد إثارة الجدل عن مشكلة توكلنا الخدمة غير متوفرة حاليا في كافة إرجاء المملكة، أعلن تطبيق توكلنا عبر الحساب الرسمي له على موقع “تويتر” حل مشكلة تطبيق توكلنا مايشتغل تتطلب تحديث تطبيق توكلنا وتحميل من المتجر الإلكتروني من خلال إصدار حديث، ويرجى التأكد من تحديث تطبيق توكلنا على الإصدارات الآتية:

طرق التواصل مع خدمة عملاء توكلنا

بعد تحديث الإصدار الجديد من تطبيق توكلنا يرجى التواصل مع خدمة العملاء سواء على الرقم الموحد 8001289999 أو من الدخول على الحساب الرسمى لتطبيق توكلنا على “تويتر“.

ويرجى التأكد من عدم وجود أي برامج VPN أو برنامج Jailbreak أو أي من المواقع التى تساعد على تغيير موقع الهاتف الجغرافي وتؤدي إلى مشكلة توكلنا الخدمة غير متوفرة حاليا.