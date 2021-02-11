إضافة الأطفال في توكلنا 1442 برقم الهوية خطوة بخطوة

إضافة الأطفال في توكلنا 1442 برقم الهوية خدمة تهم كل أب وأم في المملكة العربية السعودية في ظل التداعيات التى تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وقلقهم على الأطفال، لذا يعتبر إضافة الأطفال في توكلنا 1442 برقم الهوية من أحدث الخدمات الإلكترونية في السعودية والتى لاقت اهتمام الكثيرون وأثنوا على دورها في حماية صغرهم في ظل الظروف العصيبة الحالية، كما يمكن إضافة الزوجة في توكلنا 1442 ومتابعة أماكن الازدحام في المملكة واستشعار المصابين والمخالطين، ويوم تلو الآخر يسجل العديد من السعوديين والمقيمين بالمملكة دخولهم على تطبيق توكلنا.

إضافة الأطفال في توكلنا 1442 برقم الهوية

يحرص الآباء والأمهات في المملكة العربية السعودية على إضافة الأطفال في توكلنا 1442 لمن هم أقل من سن 15 عام وذلك لحمايتهم ومتابعة الحالة الصحية لهم أثناء تواجدهم في الأماكن العامة في السعودية وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد وثبوت انتقال العدوى بين الأطفال، لذا يساعد تطبيق توكلنا على حمايتهم وتنبيه أولياء الأمور إذا كان هناك خطر أو إصابة بالقرب منهم.

الدخول على تطبيق توكلنا من الجوال

-كتابة رقم الهوية.

إضافة كلمة المرور.

وضح رمز التحقق المرسل إلى الجوال.

النقر على إيقونة “خدمات”.

الضغط على إيقونة “حسابي”.

سجل دخول على خدمة “أفراد الأسرة والمكفولين”.

ملء جميع البيانات لحماية الأبناء المراد إضافتهم على تطبيق توكلنا.

أكد البيانات.

النقر على حفظ.

طريقة إضافة الأطفال في توكلنا 1442متابعة الوضع الصحي للأطفال على توكلنا

ويمكن للأمهات والآباء متابعة الوضع الصحي للأطفال على توكلنا من خلال الجوال، فور إتباع الخطوات التالية:

– فتح تطبيق توكلنا – كتابة رقم الهوية – كتابة رقم الإقامة. – أدخل كلمة السر. – سجل الدخول. – أضف رمز التحقق المرسل عبر الجوال. – النقر على إيقونة الخدمات. – حدد خدمات التابعين. – أختر بطاقة الوضع الصحي. – حدد طفلك التابع لمعرفة حالته الصحية.