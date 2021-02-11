واشنطن : موقف أمريكا من صفقة إس-400 لـ تركيا لم يتغير

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه من المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مع نظيره التركى مولود جاويش أوغلو خلال الأيام القادمة.





وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تنظر فى اقتراح تركيا الذى طرحته مؤخرا بأنها قد لا تكون فى حاجة لتشغيل منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400 بشكل مستمر، قال برايس، بحسب "سكاى نيوز"، إن سياسة واشنطن بهذا الشأن لم تتغير. وأضاف برايس للصحفيين، أن صواريخ "إس-400 الروسية لا تتوافق مع عتاد حلف شمال الأطلسى وتهدد الأمن التكنولوجى للحلف ولا تتسق مع التزامات تركيا كحليف بحلف الأطلسى". كانت صحيفة حريت التركية قد نقلت عن وزير الدفاع التركى خلوصى أكار قوله، إن بلاده ستقترح تفعيلا جزئيا فحسب لصواريخها الروسية إس-400 فى المفاوضات مع الولايات المتحدة التى فرضت عقوبات على أنقرة، بسبب هذه الصواريخ أواخر العام الماضى.

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