بسبب توتر العلاقات .. أوكرانيا تعلن رسميا حظر تسجيل اللقاحات الروسية المضادة لكورونا

ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن كييف قالت قبل ذلك إنها لن تستخدم اللقاحات الروسية، مثل «سبوتنيك-V»، مضيفة أن مرسومًا أوكرانيًا صدر اليوم ليحظر تسجيل اللقاحات الروسية.
ويبلغ عدد مصابي كورونا في أوكرانيا حوالي 1.2 مليون شخص.
يذكر أن علاقات روسيا وأوكرانيا يشوبها التوتر منذ أزمة شبه جزيرة القرم عام 2014.
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