مواعيد مباريات الـ 32 لكأس مصر أبرزها الأهلي ضد النصر..والزمالك أمام حرس الحدود ، أعلنت لجنة اتحاد الكرة المصرية عن جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الـ32 ببطولة كأس مصرهذا الموسم، حيث تبدأ أولى المباريات يوم 11 فبراير الحالي حتى يوم 24 فبراير الجاري، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لفرق الدوري الممتاز، فسيلتقي الأهلي مع النصر، ويواجه الزمالك حرس الحدود، والاسماعيلي أمام لافيينا، بينما يحل دكرنس ضيفًا على سموحة، والمصري البورسعيدي يواجه المنصورة، ويستضيف الاتحاد النجوم.

مواعيد مباريات الدور الـ 32 لكأس مصر أبرزها الأهلي ضد النصر..والزمالك أمام حرس الحدود

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد جدول بطولة كأس مصر لهذا العام 2021 م، كما هو موضح فى الجدول التالي:

م المباراة اليوم التاريخ الفريقان الملعب الساعة 1 2 الخميس 11 / 2 /2021م انبي مع نبروه ستاد السلام 2.30 2 5 الخميس 11 / 2 /2021م وادي دجلة مع البنك الأهلي ستاد السكة الحديد 2.30 3 7 السبت 13 / 2 /2021م المقاولون العرب مع بتروجيت ستاد السلام 2.30 4 6 الأحد 14 / 2 /2021م الاتحاد مع النجوم ستاد حرس الحدود 2.30 5 8 الأحد 14 / 2 /2021م الانتاج الحربي مع كوكاكولا ستاد المقاولون العرب 2.30 6 10 الأحد 14 / 2 /2021م الاسماعيلي مع لافيينا ستاد السويس الجديد 2.30 7 14 الأحد 14 / 2 /2021م الجونة مع كيما أسوان ستاد السلام 2.30 8 15 الاثنين 15 / 2 /2021م المصري مع المنصورة ستاد الجيش ببرج العرب 2.30 9 3 الثلاثاء 16 / 2 /2021م سموحة مع دكرنس ستاد حرس الحدود 2.30 10 4 الاربعاء 17 / 2 /2021م بيراميدز مع العبور ستاد بتروسبورت 2.30 11 16 الخميس 18 / 2 /2021م طلائع الجيش مع القناة ستاد السويس الجديد 2.30 12 1 الجمعة 19 / 2 /2021م الأهلي مع النصر ستاد القاهرة 2.30 13 9 السبت 20 / 2 /2021م الزمالك مع حرس الحدود ستاد بتروسبورت 2.30 14 12 الاثنين 22 / 2 /2021م سيراميكا كيلوباترا مع غزل المحلة ستاد حرس الحدود 2.30 15 11 الثلاثاء 23 / 2 /2021م مصر المقاصة مع أشمون الاسيوطي الرئيسي 2.30 16 13 الاربعاء 24 / 2 /2021م أسوان مع سوهاج ستاد اتحاد الشرطة 2.30

وقد اعترضت بعض الاندية عن مواعيد الجدول وعلى رأسها الزمالك والأهلي وأدى إلى حدوث ارتباك بين صفوفهم، فمن المفترض أن يواجه الزمالك حرس الحدود يوم السبت الموافق 20 فبراير قبل لقائه مع تونجيت في دوري المجموعات في بطولة أبطال إفريقيا فى 23 من نفس الشهر، فطلب نادي الزمالك بتأجيل المباراة، الأمر الذي جعل لجنة اتحاد الكرة تستعد لتعديل مواعيد المباريات، بالاضافة إلى تعديل مباريات الاهلي وبيراميدز لمشاركتهما في دوري الأبطال والكونفيدرالية.