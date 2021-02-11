مواعيد مباريات الـ 32 لكأس مصر أبرزها الأهلي ضد النصر..والزمالك أمام حرس الحدود ، أعلنت لجنة اتحاد الكرة المصرية عن جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الـ32 ببطولة كأس مصرهذا الموسم، حيث تبدأ أولى المباريات يوم 11 فبراير الحالي حتى يوم 24 فبراير الجاري، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لفرق الدوري الممتاز، فسيلتقي الأهلي مع النصر، ويواجه الزمالك حرس الحدود، والاسماعيلي أمام لافيينا، بينما يحل دكرنس ضيفًا على سموحة، والمصري البورسعيدي يواجه المنصورة، ويستضيف الاتحاد النجوم.مواعيد مباريات الدور الـ 32 لكأس مصر أبرزها الأهلي ضد النصر..والزمالك أمام حرس الحدود
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد جدول بطولة كأس مصر لهذا العام 2021 م، كما هو موضح فى الجدول التالي:
|م
|المباراة
|اليوم
|التاريخ
|الفريقان
|الملعب
|الساعة
|1
|2
|الخميس
|11 / 2 /2021م
|انبي مع نبروه
|ستاد السلام
|2.30
|2
|5
|الخميس
|11 / 2 /2021م
|وادي دجلة مع البنك الأهلي
|ستاد السكة الحديد
|2.30
|3
|7
|السبت
|13 / 2 /2021م
|المقاولون العرب مع بتروجيت
|ستاد السلام
|2.30
|4
|6
|الأحد
|14 / 2 /2021م
|الاتحاد مع النجوم
|ستاد حرس الحدود
|2.30
|5
|8
|الأحد
|14 / 2 /2021م
|الانتاج الحربي مع كوكاكولا
|ستاد المقاولون العرب
|2.30
|6
|10
|الأحد
|14 / 2 /2021م
|الاسماعيلي مع لافيينا
|ستاد السويس الجديد
|2.30
|7
|14
|الأحد
|14 / 2 /2021م
|الجونة مع كيما أسوان
|ستاد السلام
|2.30
|8
|15
|الاثنين
|15 / 2 /2021م
|المصري مع المنصورة
|ستاد الجيش ببرج العرب
|2.30
|9
|3
|الثلاثاء
|16 / 2 /2021م
|سموحة مع دكرنس
|ستاد حرس الحدود
|2.30
|10
|4
|الاربعاء
|17 / 2 /2021م
|بيراميدز مع العبور
|ستاد بتروسبورت
|2.30
|11
|16
|الخميس
|18 / 2 /2021م
|طلائع الجيش مع القناة
|ستاد السويس الجديد
|2.30
|12
|1
|الجمعة
|19 / 2 /2021م
|الأهلي مع النصر
|ستاد القاهرة
|2.30
|13
|9
|السبت
|20 / 2 /2021م
|الزمالك مع حرس الحدود
|ستاد بتروسبورت
|2.30
|14
|12
|الاثنين
|22 / 2 /2021م
|سيراميكا كيلوباترا مع غزل المحلة
|ستاد حرس الحدود
|2.30
|15
|11
|الثلاثاء
|23 / 2 /2021م
|مصر المقاصة مع أشمون
|الاسيوطي الرئيسي
|2.30
|16
|13
|الاربعاء
|24 / 2 /2021م
|أسوان مع سوهاج
|ستاد اتحاد الشرطة
|2.30
وقد اعترضت بعض الاندية عن مواعيد الجدول وعلى رأسها الزمالك والأهلي وأدى إلى حدوث ارتباك بين صفوفهم، فمن المفترض أن يواجه الزمالك حرس الحدود يوم السبت الموافق 20 فبراير قبل لقائه مع تونجيت في دوري المجموعات في بطولة أبطال إفريقيا فى 23 من نفس الشهر، فطلب نادي الزمالك بتأجيل المباراة، الأمر الذي جعل لجنة اتحاد الكرة تستعد لتعديل مواعيد المباريات، بالاضافة إلى تعديل مباريات الاهلي وبيراميدز لمشاركتهما في دوري الأبطال والكونفيدرالية.
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مواعيد مباريات الـ 32 لكأس مصر أبرزها الأهلي ضد النصر..والزمالك أمام حرس الحدود ، أعلنت لجنة اتحاد الكرة المصرية عن جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الـ32 ببطولة كأس مصرهذا الموسم، حيث تبدأ أولى المباريات يوم 11 فبراير الحالي حتى يوم 24 فبراير الجاري، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لفرق الدوري الممتاز، فسيلتقي الأهلي مع النصر، ويواجه الزمالك حرس الحدود، والاسماعيلي أمام لافيينا، بينما يحل دكرنس ضيفًا على سموحة، والمصري البورسعيدي يواجه المنصورة، ويستضيف الاتحاد النجوم.مواعيد مباريات الدور الـ 32 لكأس مصر أبرزها الأهلي ضد النصر..والزمالك أمام حرس الحدود
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد جدول بطولة كأس مصر لهذا العام 2021 م، كما هو موضح فى الجدول التالي:
|م
|المباراة
|اليوم
|التاريخ
|الفريقان
|الملعب
|الساعة
|1
|2
|الخميس
|11 / 2 /2021م
|انبي مع نبروه
|ستاد السلام
|2.30
|2
|5
|الخميس
|11 / 2 /2021م
|وادي دجلة مع البنك الأهلي
|ستاد السكة الحديد
|2.30
|3
|7
|السبت
|13 / 2 /2021م
|المقاولون العرب مع بتروجيت
|ستاد السلام
|2.30
|4
|6
|الأحد
|14 / 2 /2021م
|الاتحاد مع النجوم
|ستاد حرس الحدود
|2.30
|5
|8
|الأحد
|14 / 2 /2021م
|الانتاج الحربي مع كوكاكولا
|ستاد المقاولون العرب
|2.30
|6
|10
|الأحد
|14 / 2 /2021م
|الاسماعيلي مع لافيينا
|ستاد السويس الجديد
|2.30
|7
|14
|الأحد
|14 / 2 /2021م
|الجونة مع كيما أسوان
|ستاد السلام
|2.30
|8
|15
|الاثنين
|15 / 2 /2021م
|المصري مع المنصورة
|ستاد الجيش ببرج العرب
|2.30
|9
|3
|الثلاثاء
|16 / 2 /2021م
|سموحة مع دكرنس
|ستاد حرس الحدود
|2.30
|10
|4
|الاربعاء
|17 / 2 /2021م
|بيراميدز مع العبور
|ستاد بتروسبورت
|2.30
|11
|16
|الخميس
|18 / 2 /2021م
|طلائع الجيش مع القناة
|ستاد السويس الجديد
|2.30
|12
|1
|الجمعة
|19 / 2 /2021م
|الأهلي مع النصر
|ستاد القاهرة
|2.30
|13
|9
|السبت
|20 / 2 /2021م
|الزمالك مع حرس الحدود
|ستاد بتروسبورت
|2.30
|14
|12
|الاثنين
|22 / 2 /2021م
|سيراميكا كيلوباترا مع غزل المحلة
|ستاد حرس الحدود
|2.30
|15
|11
|الثلاثاء
|23 / 2 /2021م
|مصر المقاصة مع أشمون
|الاسيوطي الرئيسي
|2.30
|16
|13
|الاربعاء
|24 / 2 /2021م
|أسوان مع سوهاج
|ستاد اتحاد الشرطة
|2.30
وقد اعترضت بعض الاندية عن مواعيد الجدول وعلى رأسها الزمالك والأهلي وأدى إلى حدوث ارتباك بين صفوفهم، فمن المفترض أن يواجه الزمالك حرس الحدود يوم السبت الموافق 20 فبراير قبل لقائه مع تونجيت في دوري المجموعات في بطولة أبطال إفريقيا فى 23 من نفس الشهر، فطلب نادي الزمالك بتأجيل المباراة، الأمر الذي جعل لجنة اتحاد الكرة تستعد لتعديل مواعيد المباريات، بالاضافة إلى تعديل مباريات الاهلي وبيراميدز لمشاركتهما في دوري الأبطال والكونفيدرالية.
- "مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021
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