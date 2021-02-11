إحباط هجوم حوثى استهدف السعودية للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف، العميد الركن تركى المالكى، إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة دون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأوضح أن الطائرة أطلقت بشكل ممنهج ومتعمد حيث كانت تستهدف المدنيين فى مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وكان التحالف قد أعلن، أمس الأربعاء السيطرة على حريق فى أحد الطائرات بمطار أبها جنوب غرب المملكة نتيجة استهداف الحوثيين، كما تمكن من إحباط هجومين بطائرة دون طيار "مفخخة" نفذهما الحوثيون.