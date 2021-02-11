البنتاجون يشكل فريق عمل جديدا خاصا بالصين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن وزارة الدفاع "البنتاجون" شكلت فريق عمل جديدا خاصا بالصين.
وقال بايدن، في أعقاب اجتماعه مع مسؤولين في البنتاجون، يوم الأربعاء، إن الوزارة أبلغته بتشكيل الفريق الذي سيقوم "بصياغة المواقف العامة للحكومة" تجاه الصين.
وأكد بايدن: "علينا أن نرد على التحديات المتنامية من جانب الصين".
يذكر أن العلاقات بين واشنطن وبكين شهدت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب توترات بشأن العديد من القضايا، بما فيها التجارة والملكية الفكرية و"التجسس" الصيني المزعوم وفيروس كورونا وقضايا سياسية مثل هونغ كونغ وتعامل الصين مع الإيغور المسلمين.
وبعد فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية أشارت تقارير إعلامية إلى أن الإدارة الجديدة لن تغير الموقف تجاه الصين بشكل جذري، بينما أعلنت الإدارة الجديدة أنها تعيد النظر في سياسات الإدارة السابقة.
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