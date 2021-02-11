القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد بالميراس في كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس اليوم، تعتبر مباريات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في دولة قطر من أهم المباريات عند العرب بشكل عام والمصريين بشكل خاص حيث يتواجد أفضل نادي عربي في التاريخ نادي الأهلي المصري والذي يحظى بملايين المتابعين في مختلف بقاع العالم، وستنطلق اليوم واحدة من أهم المباريات في كأس العالم للأندية وهي الأخيرة من هذه البطولة حيث تجمع بين الأهلي المصري حامل لقب دوري ابطال افريقيا مع نظيره بالميراس البرازيلي حامل لقب كوبا ليبرتادوريس، هذه المواجهة القوية والتي ستنطلق اليوم يبحث عشرات الآلاف عبر محركات البحث من أجل معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لها حيث أن لها طعما خاصا بتواجد الأهلي المصري الذي ينافس اليوم على المركز الثالث في البطولة حيث خسر مباراة نصف نهائي مونديال الأندية يوم الإثنين الماضي أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا بهدفين دون رد ليضرب موعدا مع بالميراس الذي خسر بدوه من تايجرس لتحديد المركز الثالث في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

يعتبر من الاهمية بمكان عند جمهور كرة القدم عربيا معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد بالميراس العنيد في مباراة تحديد المركز الثالث، ويسرنا أن نقدم لكم في هذا التقرير تردد ثلاث قنوات مجانية ناقلة لواحدة من أهم المباريات للأهلي منذ انطلاق العام الجديد، بطولة كأس العالم للأندية التي يستضيفها نادي الدحيل القطري الذي بدوره تمكن من الحصول على المركز الخامس في البطولة بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وايد على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا، وسيلعب الأهلي اليوم على تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة فيما ستلعب المباراة النهائية بين تيجرس وبايرن ميونخ اليوم أيضا على تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، ويسعى الأهلى المصري إلى تحقيق الفوز في المباراة خصوصا بعد أدائه الجيد أمام بايرن ميونيخ الذي أهان كبار أوروبا بنتائج مذلة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي “الكأس القطرية”

نقدم لكم تردد قناة الكأس القطرية كواحدة من أفضل القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية، وتعتبر هذه القناة القطرية إحدى أروع القنوات العربية على الإطلاق في العالم العربي حيث تعرض الكثير من البطولات العربية والأوروبية وكذلك تصفيات كأس آسيا وكأس الخليج العربي، وتملك القناة طاقما إعلاميا متميزا يستضيف أفضل المحللين الرياضيين ويقوم بتحليل المباريات بشكل رائع جدا، القناة تبث على عدد من الأقمار الصناعية من أبرزها نايل سات المصري، وهي من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مع بالميراس وربما تنقل النهائي الذي سيقام بعد نهاية مباراة الأهلي بساعة تقريبا، القناة لديها كوكبة من المعلقين الجيدين الذين يجعلون المباراة أكثر روعة وحماسا وهذا تردد قناة الكأس القطرية الرياضية.

القمر نايل سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3/4

تردد قناة الكأس القطريةناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي

قناة قناة بي ان سبورت المفتوحة لا يمكن تجاهلها أبدا إذا عدت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليومي ضد بالميراس حيث أنها المالك الحصري لحقوق بث مباريات كأس العالم للأندية التي تقام في قطر، قناة بي ان سبورت المفتوحة تعتبر من أفضل القنوات الرياضية في العالم العربي وتعرض عددا من البطولات العربية مثل الدوري القطري وكذلك الدوري المغربي وكأس الخليج مناصفة مع عدة قنوات، القناة تملك أبرز المعلقين في العالم العربي مثل الشوالي ورؤوف خليف وغيرهم، لذلك هي محببة لدى الجماهير العربية كما أن القناة أيضا تبث بجودة عالية الوضوح، ودائما ما تنقل المباريات العربية الفاصلة والمهمة جدا مجانا لعشاق كرة القدم العربية مثل مباريات المنتخب السوري ضد استراليا في تصفيات كأس العالم الماضية وغيرها من المباريات والبطولات المهمة.

القمر نايل سات التردد 11054 القطبية أفقي معدل الترميز 27500 التصحيح 2/3

تردد قناة بين سبورت المفتوحةقناة مكسبي

لايمكننا أيضا ان نترك تردد قناة مكسبي الرائعة التي أعلنت إدارتها عبر صفحتها الرسمية عن نقلها لمباراة الأهلي المصري ضد فريق بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، وتعتبر هذه القناة مع أنها ليست رياضية واحدة من أشهر القنوات العربية الآن بالنسبة لعشاق كرة وذلك بعد أن أعلنت عن نقلها لمباريات الأهلي المصري مجانا، القناة أيضا لاتقف عند هذا الحد حيث تعرض عدد من المباريات الأخرى الأوروبية المهمة، وهذه القنوات الثلاث التي قمنا باطلاعكم على تردداتها تعتبر هي الناقل الأفضل لمباريات كأس العالم للأندية والتي تحتم اليوم حيث ستلعب مباراة النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، وإذا فاز البايرن سيكون ثاني فريق أوروبي يحقق الثلاثية التاريخية بعد فريق برشلونة على 2009 وهذا تردد قناة مكسبي الجديد على قمر النايل سات متابعة ممتعة عشاق كرة القدم وخصوصا المارد الأحمر المصري.

القمر نايل سات التردد 11411 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 التصحيح 3/4

"مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021

تردد قناة مكسبي