القفزات مستمرة .. تسجيل 59 ألف إصابة جديدة بـ كورونا فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات الوزارة أنه تم تسجيل 1.330 وفاة بـ كورونا، لافتة إلى أن البرازيل سجلت نحو 9.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء، فى حين ارتفع إجمالى الوفيات إلى 234.850 حالة وفاة.
جدير بالذكر، أن البرازيل شهدت ارتفاعا كبيرا أمس الأول الثلاثاء بإصابات كورونا حيث سجلت البلاد أكثر من 51 ألف إصابة.
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