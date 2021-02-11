تبادلا وجهات النظر بشأن التحديات .. أول اتصال هاتفي بين بايدن والرئيس الصيني

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى منذ قليل اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الصيني تشي جين بينج، وذلك في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي الأول رئاسة الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وأضاف البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية المشتركة وتبادلا وجهات النظر بشأن التحديات المشتركة.

وأوضح البيان أنهما بحثا سبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى عدة ملفات مثل حقوق الإنسان والأمن القومي للبلدين.