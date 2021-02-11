السودان: لجنة تفكيك النظام السابق تقرر اتخاذ إجراءات جنائية ضد رموز الحزب المحلول

قررت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 واسترداد الأموال العامة بالسودان، اتخاذ إجراءات جنائية، بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 وقانون مكافحة الإرهاب وقانون غسل الأموال، في مواجهة كافة رموز حزب "المؤتمر الوطني" المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات.

وذكرت لجنة تفكيك النظام السابق، في بيان بهذا الصدد أنها أصدرت توجيها لكل رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) باتخاذ تلك الإجراءات الجنائية، بعدما امتلكت اللجنة معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل.

وشددت اللجنة على أنها تقوم بواجبها في تفكيك بنية النظام المحلول سياسيا وأمنيا واقتصاديا.