الخارجية الأمريكية: بلينكن يبحث مع بن فرحان تعزيز الدفاعات السعودية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية.
وأوضح بلينكن في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الهجمات التي تتعرض لها السعودية من جانب مليشيات الحوثي.
وأمس الأربعاء، أدان المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، خلال إحاطة صحفية هجوم على مطار أبها الدولي بالسعودية، الأربعاء، مؤكدًا دعم واشنطن الرياض في مواجهة التهديدات بالمنطقة.
وأشار المتحدث إلى أن "الهجوم تزامن مع أول زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج إلى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق سلام مستدام في اليمن من شأنه تخفيف معاناة الشعب اليمني".
واعتبر مُتحدث الخارجية الأمريكية أن "الحوثيين لديهم رغبة مستمرة في إطالة أمد الحرب بمهاجمتهم السعودية، بمن فيهم المدنيون".
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