نائبة ديمقراطية : بعض أنصار ترامب أرادوا قتل بيلوسى ومايك بنس

جدة - نرمين السيد - أفاد طرف الادعاء فى مساءلة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بأن بعض أنصاره ممن اقتحموا مبنى الكابيتول فى الـ 6 من يناير الماضى، كان لديهم نية لـ قتل نائبه مايك بنس، ورئيسة مجلس النواب، نانسى بيلوسى.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت النائبة الديمقراطية، ستيسى بلاسكيت، وهى أحد عناصر فريق الاتهام فى محاكمة ترامب تمهيدًا لعزله، إن الصحفيين يومها سمعوا بعض من مرتكبى واقعة اقتحام الكونجرس يقولون إنهم يبحثون عن "بنس" لإعدامه، وذلك وفقا لما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالى. محاكمة ترامب وأكدت بلاسكيت أن "إف بى آى" لديه وثائق تثبت أن بعض المحتجين كانوا يبحثون عن بيلوسى فى قاعة الاجتماعات وفى مكتبها، معلنين اعتزامهم بشكل صريح إلحاق الضرر بها أو قتلها، مشيرة إلى أن ترامب أرسلهم لذلك، على حد قولها.

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