أمريكا تدعو تركيا للإفراج عن رجل أعمال سجن منذ 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، مساء أمس الأربعاء، إن التهم الزائفة الموجهة لـ كافالا، واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية.

كانت محكمة تركية قد قضت بدمج قضيتين ضد كافالا بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته فى إحدى القضيتين.