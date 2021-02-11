رابط نظام فارس الخدمة الذاتية للاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم 1442

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، أعلنت وزارة التعليم يوم أمس الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 عن أكبر حركة ترقيات لوزارة التعليم للموظفين والموظفات في السلم الإداري من العاملين بديوان وزارة التعليم والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس والبعثات التعليمية، ويمكن الآن لجميع الموظفين والموظفات الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم 1442 عبر الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية لمعرفة ترقيات وزارة التعليم 1442:-

قالت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم في المملكة بأن وزارة التعليم لن تبخل عن تحسين الوضع المادي والمهني للعاملين من الموظفين والموظفات من شاغلي الكادر الإداري في وزارة التعليم.

وأشارت بأن وزارة التعليم قد نجحت في إنهاء إجراءات ترقيات ما يزيد عن 12 ألف موظف وموظفه في أكبر حركة ترقيات شهدتها وزارة التعليم منذ سنوات طويله، مؤكدة بأن الوزارة قد شكلت لجنة لوضع معايير عادلة لإجراءات ترقيات منسوبي التعليم من الموظفين والموظفات من الكادر الإداري من العاملين في ديوان الوزارة أو من العاملين في الإدارات والمديريات التعليمية.

وأضافت بأن حركة ترقيات وزارة التعليم سوف ينتج عنها شواغر وظيفية وأن الوزارة مستمرة في إجراءات الترقيات للموظفين والموظفات خلال الفترة المقبلة، وأنه سوف يتم إرسال رسائل لجميع المرقين الذين تم ترقيتهم من أجل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية، ويمكن الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم بالخطوات الأتية:-

الدخول على موقع نظام فارس الخدمة الذاتية

من الجانب الأيمن أختر الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية.

قم بإدخال الاسم والرقم السري ثم رقم التحقق واضغط على دخول.

وفى حالة عدم التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية قم باختيار تسجيل جديد واتبع كافة التعليمات حتى يتم الانتهاء من التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية من أجل الاستعلام عن الاسم والرتبة

نظام فارس الخدمة الذاتية:-

أنشئت وزارة التعليم في المملكة نظام فارس الخدمة الذاتية من أجل خدمة منسوبيها من العاملين في الكادر الإداري من الموظفين و الموظفات أو الكادر التعليمي من المعلمين والمعلمات، ويقدم نظام فارس العديد من الخدمات الإلكترونية منها خدمة استخراج تعريف بالراتب وخدمات الاستعلام عن ترقيات الموظفين والموظفات وخدمة طلب إجازة وتعريف بالراتب وتحديث بيانات العاملين وغيرها من الخدمات الأخرى.