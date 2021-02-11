بلومبرج : بايدن وجى شين بينج يستعدان لأول اتصال هاتفى .. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "بلومبرج"، نقلا عن مصدر لها، بأن الرئيس الأمريكى جون بايدن، ونظيره الصينى شى جين بينج، يستعدان لإجراء أول اتصال هاتفى بينهما، منذ أن تولى بايدن الرئاسة، لافتة إلى أن ذلك سيكون مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، فيما لم يبدِ البيت الأبيض أى تعليق على هذه المعلومة.





يأتى ذلك على خلفية إعلان بايدن عن اعتزام وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تخصيص فريق عمل لإعداد توصيات بشأن سياسات الولايات المتحدة تجاه الصين. ووفقًا لـ "بلومبرج"، جرى اتصال بين أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى الجديد، و"يانج جيتشي"، رئيس لجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعى الصينى، إلا أنه لم يأتِ بثماره المرجوة حيال تخفيف حدة التوترات بين واشنطن وبكين.

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